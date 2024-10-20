Küba’da büyük çaplı enerji kesintisi: Milyonlarca kişi elektriğe ulaşamıyor

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIKLIKLA YAŞANIYOR

Küba'da enerji santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor. Basına göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımı nedeniyle bu sorunlar tekrarlanıyor.

Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Küba, ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika'dan tedarik ediyor.