Küba’daki patlamada ölü sayısı artıyor

Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlamada ölenlerin sayısının 8 kişi arttığı bildirildi.

Patlamada şimdiye kadar 26 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı ve hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, İspanyol bir turistin de patlama esnasında otelin civarından geçtiği sırada hayatını kaybettiği kaydedildi.