Küba’dan Facebook’a şok suçlama: Hükümet karşıtı protestolara destek veriyor

KÜBA'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Küba'da temmuzda binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten daha fazla özgürlük talep etmişti. Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük" ve "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelemişti.