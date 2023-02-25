Kübalı doktorlardan övgü ve teşekkür

Depremlerin ardından yardım için Kahramanmaraş'a gelen Kübalı doktorlar, Türkiye'nin sağlık sisteminden ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten övgüyle söz etti. Ekibinin sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, "Türk sağlık personelinin çok yüksek düzeyde profesyonel olduğunu gördük. Bunun sayesinde buradaki görevimizi de başarıyla yaptık" dedi. Jorge Rodriguez Salas ise, "Şartsız şekilde buradaki herkese elinden geldiği kadar yardım etmek için çok hazır bir ekiple karşılaştık. Yoğun bakımda ne Türk ne Kübalıydık, insanlık olarak birlikte çalıştık" şeklinde konuştu.