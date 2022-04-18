Küçük Veronica’nın mucize kurtuluşu





Roket bizim duvara isabet etmiş, duvarda kocaman bir delik açılmıştı. Özellikle hedef aldıklarını düşünüyorum. Orası çocuk odasıydı ve Veronica bir gün önce orada yatıyordu. Anlatmak çok zor geliyor ama iyi ki torunum o gün evde yoktu. Anne ve babasıyla gitmişlerdi. Ama öncesinde o da bizimle birlikte burada saklanıyordu sığınakta" ifadelerini kullandı.