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Giriş Tarihi: 9.5.2022

‘Kudüs, Filistin’in bir parçasıdır’

FILİSTİN yönetimi, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının parçası olduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağı" yönündeki sözlerinin ardından açıklama yaptı. 1930 tarihli Milletler Cemiyeti'nin, "Mescid-i Aksa'nın ve Burak Duvarı'nın mülkiyetinin Müslümanlara ait olduğu yönündeki" kararını hatırlatan Ebu Rudeyne, "Uluslararası meşru kararlara göre Doğu Kudüs, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle Filistin devletinin ebedi başkentidir" dedi.
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‘Kudüs, Filistin’in bir parçasıdır’
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