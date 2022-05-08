‘Kudüs, Filistin’in bir parçasıdır’

FILİSTİN yönetimi, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının parçası olduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağı" yönündeki sözlerinin ardından açıklama yaptı. 1930 tarihli Milletler Cemiyeti'nin, "Mescid-i Aksa'nın ve Burak Duvarı'nın mülkiyetinin Müslümanlara ait olduğu yönündeki" kararını hatırlatan Ebu Rudeyne, "Uluslararası meşru kararlara göre Doğu Kudüs, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle Filistin devletinin ebedi başkentidir" dedi.