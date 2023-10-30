Kudüs zulmü 106 yıl önce İngilizlerle başladı

İsraıl'ın bugün Filistin'e sergilediği vahşetin temeli; 106 yıl öncesine, İngilizlerin Kudüs'ü almak için başlattıkları saldırıya kadar uzanıyor. Osmanlı'nın savunduğu Kudüs, 106 yıl önce bugün başlayan saldırılarla 8 Aralık 1917'de İngilizlerin eline geçti. O günden beri kan ve gözyaşının durmadığı Kudüs, Türk askerinin büyük kahramanlığı ve şehadetine rağmen kurtarılamadı. İngilizler 26 Mart 1917'de Gazze'ye saldırdılar. Osmanlı kuvvetleri 18 bin, İngiliz kuvvetleri 50 bin kişi kadardı. Bu rağmen Birinci Gazze Muharebesi'ni kaybeden İngilizler geri çekildi. 17 Nisan'da yine 50 bin kadar askerle saldıran İngilizler, 30 bin Osmanlı kuvveti karşısında İkinci Gazze Muharebesi'ni de kaybetti. İngilizler 31 Ekim 1917'de 5 bin kadar Osmanlı askerinin koruduğu Birüssebi'ye 40 bin kişi ile saldırdı. 31 Ekim 1917 ile 8 Aralık 1917'ye kadar bu savaşlarda Osmanlı ordusu 25 bin kayıp verdi.