Kudüslüler beyaza büründü

Kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

Başta çocuklar olmak üzere karın yağmasını fırsat bilen her yaştan Kudüslü, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in Şam Kapısı çevresinde toplanarak kartopu savaşı yaptı.

Çevredeki araçlar da korna çalarak kar sevincine eşlik etti.