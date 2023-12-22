Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Müslümanlara Mescid-i Aksa’da sert müdahale!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 12:46 Son Güncelleme: 22.12.2023 12:54

Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Müslümanlara Mescid-i Aksa’da sert müdahale!

Son dakika haberleri: İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün İsrail’in saldırılarının gölgesinde bir Cuma daha yaşanıyor. Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistin halkı, İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarıyla karşılaştı.

Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Müslümanlara Mescid-i Aksa’da sert müdahale!

Son dakika haberleri: İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün İsrail'in saldırılarının gölgesinde bir Cuma daha yaşanıyor. Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistin halkı, İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarıyla karşılaştı.

İsrail ordusunun müdahalesi gün doğmadan başladı. Filistinliler, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılmak istedi. İsrail askerleri, Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi. Bunun üzerine cemaat, namazı Aksa'nın önünde kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te camilerden Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın anonsu yapıldı.

Cuma namazı saatinde bir kez daha Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere İsrail polisi, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Müslümanların yaşadıkları mahallelere giren İsrail askerleri, TOMA'larla su sıktı. Müslümanların seccadelerine de su sıkan İsrail polisi, namaz kılınmasını engelledi.

İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere müdahale | Video

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Müslümanlara Mescid-i Aksa’da sert müdahale!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA