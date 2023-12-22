Kudüs’te her Cuma aynı zulüm! Müslümanlara Mescid-i Aksa’da sert müdahale!

Cuma namazı saatinde bir kez daha Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere İsrail polisi, biber gazıyla müdahalede bulundu.

Müslümanların yaşadıkları mahallelere giren İsrail askerleri, TOMA'larla su sıktı. Müslümanların seccadelerine de su sıkan İsrail polisi, namaz kılınmasını engelledi.

İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere müdahale | Video

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