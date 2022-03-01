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Giriş Tarihi: 1.3.2022 15:36 Son Güncelleme: 1.3.2022 15:41

Kudüs'te İsrail askerinden vahşet! Bir çocuğu yumrukladı diğerine ses bombası attı

Kudüs’te İsrail askerinden vahşet! Bir çocuğu yumrukladı diğerine ses bombası attı

Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken İsrail'den bir zulüm haberi geldi. İsrail askerleri Filistinlilere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail polisi Kudüs'te bir kız çocuğunu feci şekilde darp etti. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. İsrail polisi tarafından ateşlenen bir ses bombası ise 10 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. İşte İsrail polisinin çocuklara yaptığı zulüm...

Rusya Ukrayna savaşının 6. gününde dünya buradan gelecek haberleri endişe ile takip ediyor. Ukrayna'da savaş nedeniyle 16 tane çocuğun öldüğü bildirilirken İsrail'den bir zulüm haberi. geldi. İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde 10 yaşındaki bir çocuk polislerin hedefi oldu. Dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kudüs'te Müslüman kız çocuğuna İsrail askerlerinden cani saldırı

KAFASINI YUMRUKLADI

12 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğu feci şekilde darbedildi. Kolunun altına sıkıştırdığı çocuğu yere yatıran İsrail askeri, defalarca masum kızın kafasını yumrukladı.

BOĞAZINA SARILAN ASKERLER TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Savunmasız halde kurtarılmayı bekleyen çocuk boğazına sarılan bir asker tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşananlar karşısında büyük bir paniğe kapılan çevredekiler duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Askerler halka coplarla karşılık verdi.

DOĞRUDAN SES BOMBASI ATILDI

İsrail askeri tarafından 10 yaşındaki Mina'ya doğrudan ses bombası atıldı. Mina çenesinin kırılması dahil ciddi şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kız hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.



Şam Kapısı bölgesinde yaşanan olaylarda, İsrail polisinin Filistinli gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzinelerce kişi yaralandı.

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Kudüs'te İsrail askerinden vahşet! Bir çocuğu yumrukladı diğerine ses bombası attı
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