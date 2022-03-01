Kudüs’te İsrail askerinden vahşet! Bir çocuğu yumrukladı diğerine ses bombası attı

Rusya Ukrayna savaşının 6. gününde dünya buradan gelecek haberleri endişe ile takip ediyor. Ukrayna'da savaş nedeniyle 16 tane çocuğun öldüğü bildirilirken İsrail'den bir zulüm haberi. geldi. İşgal altındaki Kudüs kentinde, Şam Kapısı'nın merdivenlerinde 10 yaşındaki bir çocuk polislerin hedefi oldu. Dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kudüs'te Müslüman kız çocuğuna İsrail askerlerinden cani saldırı

KAFASINI YUMRUKLADI

12 yaşlarında olduğu düşünülen bir kız çocuğu feci şekilde darbedildi. Kolunun altına sıkıştırdığı çocuğu yere yatıran İsrail askeri, defalarca masum kızın kafasını yumrukladı.