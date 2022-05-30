Kudüs’teki provokatif yürüyüşte 45 kişi yaralandı





BATI ŞERİA'DA ÇIKAN OLAYLARDA 145 KİŞİ YARALANDI

Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü'ne tepki için Filistin'in Batı Şeria bölgesinde sokağa inen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında birçok noktada çatışma çıktı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın farklı noktalarındaki çatışmalarda 18'i gerçek mermi ile olmak üzere toplam 145 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



GEÇTİĞİMİZ YIL 11 GÜN SÜREN ÇATIŞMALAR PATLAK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Bayrak Yürüyüşü nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.