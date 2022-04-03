Kuleba, "Henüz en kötüsünü yaşamadık" diyerek duyurdu: Asıl savaş şimdi başlamak üzere

"EN KÖTÜSÜ DAHA GELMEDİ"

Kuleba, Ruslarla ilişkilerinin olması ve kendilerine bir daha saldırmayacaklarına dair emin olmaları gerektiğini ancak onlara güvenmediklerini vurguladı.

Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna, Kiev'deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak. Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayız umuyoruz." ifadelerini kullandı.