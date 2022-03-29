Kuleba, Ukrayna’nın kilit taleplerini sıraladı! 3 kritik konuya dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesinin ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri için müzakere heyetleri Türkiye'ye gelirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak toplantı ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"DEVLET BAŞKANIMIZ HEYETİMİZE ÇOK NET TALİMATLAR VERDİ"
Kuleba yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.
UKRAYNA TARAFININ KİLİT TALEPLERİNİ SIRALADI
Ukrayna tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.
Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti.
MÜZAKERE HEYETLERİNİN TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK
Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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