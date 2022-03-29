Kuleba, Ukrayna’nın kilit taleplerini sıraladı! 3 kritik konuya dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesinin ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri için müzakere heyetleri Türkiye'ye gelirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak toplantı ile ilgili değerlendirmede bulundu.