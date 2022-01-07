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Giriş Tarihi: 7.1.2022 15:48

Kullandığı kelime Fransa'yı karıştırmıştı: Macron geri adım atmıyor:

İHA
Kullandığı kelime Fransa’yı karıştırmıştı: Macron geri adım atmıyor:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşısı yaptırmayanlarla ilgili tartışmalara neden olan sözlerinin arkasında durduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için söylediği sözlerle başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Macron, sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı dikkat çeken açıklamada, "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" sözlerine yer vermişti.

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Kullandığı kelime Fransa'yı karıştırmıştı: Macron geri adım atmıyor:
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