Kuraklıkla dinozorların ayak izleri ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde bir nehir yatağında, nehrin aşırı kuraklıkta kuruması üzerine 113 milyon yıl önceden kalma dinozor ayak izleri ortaya çıktı. Dev ayak izlerinin tek bir Acrocanthosaurus'a ait olduğu tahmin ediliyor. En son 2000'de görülen ayak izleri genelde suların altında, hatta toprağın birkaç katman altında bulunuyor. Texas Dinozor Vadi Devlet Parkı, dünyada bu tip izlerin en iyi korunduğu alanlardan biri. Park müfettişi Jeff Davis, boyu 11 metreyi bulan, 7 tonluk dinozorun bu yolda yürüdüğünü, 140 adet ayak izinden 60'ının şu an görülebilir durumda olduğunu söyledi.