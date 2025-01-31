Kuran yakan terörist öldürüldü

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika, evinde vurularak öldürüldü. Momika, Södertalje kentindeki dairesinde Tiktok'ta canlı yayın yaparken saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, provokatör Momika'nın vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kuran-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle 16 Ocak'ta yargılanmalarına başlanmıştı. Stockholm Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem'in 4 ayrı olayda Kuran-ı Kerim yakma eyleminde bulunarak "etnik bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandıkları bildirilmişti. Mahkemenin kararını bugün açıklaması bekleniyordu.