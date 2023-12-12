Küresel boykot Puma ve Zara’ya geri adım attırdı

İspanyol giyim markası Zara'nın, kefenler, molozlar ve Filistin haritasına benzetilen dekorlu koleksiyon tanıtımı küresel çapta infial yarattı. Filistinlilere saygısızlık olarak görülen ve günlerdir boykot edilen Zara, dün geri adım atarak 'ceket' reklamını geri çekti. Zara'dan yapılan açıklamada, kampanya fotoğraflarının sebep olduğu "yanlış anlaşılma için üzüntü duyulduğu" savunuldu. Öte yandan Spor giyim devi Puma, İsrail Milli Takımı'nın resmi sponsorluğunu bırakma kararı aldı. 2024'te anlaşmayı yenilemeyeceklerini duyuran şirket, kararın İsrail- Hamas çatışmalarından önce alındığını belirtti.