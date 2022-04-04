Küresel enflasyon krizinde ikinci dalga! İngiltere’de halk sokağa döküldü! Almanya’dan ’yeni zam’ uyarısı geldi...

İNGİLTERE'DE ZAMLAR SONRASI PROTESTO DÜZENLENDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi, ülkede son aylarda rekor şekilde artan fiyatları protesto etti.

İngiltere'de enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırılırken, su faturalarına yıllık yüzde 1,7, sosyal konut kiralarına yıllık yüzde 4,1 zam yapıldı.

"1970'LERE GERİ DÖNMÜŞ GİBİYİZ"

60 yaşındaki ismini vermek istemeyen İngiliz protestocu bir kadın, "Ailelerin karınları aç şekilde güne başladıklarını görüyorum. 2022 yılındayız ve bunlar olmamalı. Yaşadığım yerde dün elektrik kesintileri uygulandı. Bu, 1970'li yıllara geri dönmüşüz gibi bir şey. Daha fazla harcıyor, karşılığında çok daha azını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

694 STERLİNLİK ARTIŞ

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, dün itibarıyla uygulamaya girdi.

Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı. Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.