Küresel enflasyon krizinde ikinci dalga! İngiltere’de halk sokağa döküldü! Almanya’dan ’yeni zam’ uyarısı geldi...

Küresel pandemi krizi ile dünyadaki enflasyon dengesi altüst oldu. Fiyatlar katlanarak artarken, tüm dünyada enflasyon verilerinde tarihi zirveler görülüyor. Pandeminin etkisini biraz olsun yitirmesi ile piyasaların normalleşmesi, gıda fiyatlarının çekilmesi ve enflasyonun gerilemesi bekleniyordu. Ancak, pandemi etkisini yitirmeye başlarken bu defa Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Dünyanın önemli buğday ve tahıl ihracatçılarından olan Rusya ve Ukrayna'nın çatışmaya başlaması ile dengeler yeniden altüst oldu. Enerjide söz sahibi olan Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası petrol ve doğal gaz fiyatları da olağanüstü seviyelere ulaştı. Bu da dünya genelinde akaryakıt ve doğal gaz faturalarını artırdı. Enflasyon beklentileri daha yılın ilk 4 ayında aşarken, ikinci bir artış dalgası beklendiği duyuruldu.
ALMANYA PERAKENDECİLER BAŞKANI'NDAN GIDADA ZAM DALGASI UYARISI
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift haneli ikinci zam dalgası konusunda uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ekonomileri ve tedarik zincirini daha sert vururken, Almanya'da perakende fiyatlarında fiyat artışları devam ediyor.
Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini bildirdi.
"ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR OLACAK"
Ukrayna savaşından önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak." ifadesini kullandı.
Sanktjohanser, Almanya'da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.
"YAKINDA GÖRECEĞİZ"
Almanya Perakendeciler Birliği Başkanı Sanktjohanser, "Savaşın (Rusya-Ukrayna) etkisinin tüm süpermarketlerde fiyat etiketlerine yansıdığını yakında görebileceğiz." dedi.
"FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK"
Son zamanlarda Aldi, Lidl, Edeka ve Penny gibi Almanya'nın önde gelen gıda perakende zincirleri fiyatlarını yükseltmek zorunda kalırken, bu fiyat artışları Alman tüketiciler için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Ülkenin önde gelen indirim market zincirlerinden Aldi, yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle enerji ve gıda maliyetlerinde yüksek artış nedeniyle fiyat artışlarına devam edileceğini bildirdi.
Aldi, 4 Nisan'dan itibaren tedarikçilerinden gelen fiyat artışları nedeniyle et ve yağ ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerinin önemli ölçüde zamlanmasını bekliyor. Aldi, son üç haftada yaklaşık 180 ürünün fiyatını yükseltmişti.
Uzmanlar, yakın zamanda Alman süpermarketlerin raflarında ürün kıtlığı olmasını beklemezken, fiyatlar çok yükseldiğinde tüketicilerin satın alma gücünün düşeceğini belirtiyor.
İNGİLTERE'DE ZAMLAR SONRASI PROTESTO DÜZENLENDİ
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi, ülkede son aylarda rekor şekilde artan fiyatları protesto etti.
İngiltere'de enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırılırken, su faturalarına yıllık yüzde 1,7, sosyal konut kiralarına yıllık yüzde 4,1 zam yapıldı.
"1970'LERE GERİ DÖNMÜŞ GİBİYİZ"
60 yaşındaki ismini vermek istemeyen İngiliz protestocu bir kadın, "Ailelerin karınları aç şekilde güne başladıklarını görüyorum. 2022 yılındayız ve bunlar olmamalı. Yaşadığım yerde dün elektrik kesintileri uygulandı. Bu, 1970'li yıllara geri dönmüşüz gibi bir şey. Daha fazla harcıyor, karşılığında çok daha azını alıyoruz." ifadelerini kullandı.
694 STERLİNLİK ARTIŞ
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, dün itibarıyla uygulamaya girdi.
Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı. Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.
AB'DE ENFLASYON 25 YILIN ZİRVESİNDE
Avro Bölgesi'nde, şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, Ukrayna-Rusya savaşının enerji fiyatlarındaki artışı etkilemesiyle martta yüzde 7,5 çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.