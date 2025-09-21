Küresel Yönetişim Girişimi’ni hayata geçirerek insanlığın güzel geleceğini birlikte inşa edelim

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Eylül ayı başında Tianjin'de düzenlenen "Şanghay İş birliği Örgütü Artı" Toplantısında ilk kez Küresel Yönetişim Girişimi'ni (KYG) ortaya koymuştur. Küresel Kalkınma Girişimi (KKG), Küresel Güvenlik Girişimi (KGG) ve Küresel Medeniyet Girişimi'nin (KMG) ardından Çin'in dünyaya sunduğu bir diğer önemli kamu ürünü olan KYG, uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetişimin geliştirilmesine Çin çözümü sunmakta ve çalkantılı dünyaya istikrar ve öngörülebilirlik katmaktadır.

KYG, tam zamanında ortaya konulmuştur. Uluslararası görünüm bugün değişim ve çalkantılar içindedir. BM'ye ve çok taraflılığa meydan okunmaktadır. Küresel yönetişimdeki eksiklikler büyümeye devam etmektedir. Mevcut uluslararası kurumlarda üç temel eksiklik vardır: Birincisi, Küresel Güney'in ciddi biçimde yetersiz temsil edilmesidir. Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin topluca yükselişi, Küresel Güney'in temsiliyetinin artırılmasını ve tarihsel adaletsizliğin giderilmesini zorunlu kılmaktadır. İkincisi, otoritenin aşınmasıdır. BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri etkin şekilde gözetilmemektedir. Güvenlik Konseyi kararları sorgulanmıştır. Tek taraflı yaptırımlar ve benzeri uygulamalar uluslararası hukuku ihlal etmiş ve uluslararası düzeni bozmuştur. Üçüncüsü, daha büyük bir performansa-etkinliğe duyulan acil ihtiyaçtır. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması ciddi şekilde geride kalmıştır. İklim değişikliği ve dijital uçurum gibi sorunlar giderek daha belirgin hale gelmektedir. Yapay zekâ (AI), siber uzay ve dış uzay gibi yeni alanlarda yönetişim boşlukları bulunmaktadır. Başkan Xi Jinping tarafından KYG'nin böyle bir dönemde ortaya koyulması, hem zamanında hem kritiktir. Dünya halklarının ortak arzusu ve dünyanın acil ihtiyaçlarına yanıt veren KYG, uluslararası toplumun kalkınma fırsatlarını paylaşması ve küresel zorluklarla başa çıkmasına ve daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi inşasına katkı sunarak İnsanlık için Ortak Kader Topluluğu'nun oluşturulmasını teşvik etmektedir.

KYG, yön gösterici niteliğindedir. KYG, egemen eşitlik, uluslararası hukuka bağlılık, çok taraflılık, insan merkezli yaklaşım ve somut sonuçlara odaklanma şeklindeki beş temel ilkesini izleyerek "ortak istişare, ortak inşa ve paylaşım"a dayalı küresel yönetişim anlayışını yansıtmaktadır. KYG, küresel yönetişimin reformu ve geliştirilmesinde izlenmesi gereken ilke, yöntem ve yolları açıklığa kavuşturarak Küresel Güney'in barış, kalkınma ve iş birliğine duyduğu özlem ve küresel yönetişimin geliştirilmesi ve tarihî adaletsizliklerin düzeltilmesine duyulan acil ihtiyaca cevap vermektedir. Bu kapsamında, egemen eşitliğe bağlı kalmak küresel yönetişimin en temel öncülüdür. Uluslararası hukuka bağlı kalmak küresel yönetişimin temel güvencesidir. Çok taraflılığa bağlılık küresel yönetişimin temel yoludur. İnsan merkezli yaklaşıma bağlı kalmak küresel yönetişimin temel değeridir. Somut sonuçlara bağlı kalmak küresel yönetişimin önemli bir ilkesidir. Küresel yönetişimi reforme etmek ve geliştirmek, mevcut uluslararası düzeni devirmek veya mevcut uluslararası sistemin dışında başka bir çerçeve yaratmak anlamına gelmemektedir. Amaç mevcut uluslararası sistem ve kurumların daha iyi eyleme geçmesini, daha etkin çalışmasını, değişimlere uyum sağlamasını, çeşitli küresel zorluklara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini ve tüm ülkelerin, özellikle de gelişmekte olanların çıkarlarına hizmet etmesini sağlamaktır.

KYG, Çin'in sorumluluklarını üstlendiğini göstermektedir. Başkan Xi Jinping tarafından ileri sürülen KKG, KGG, KMG ve KYG'nin her birinin kendi öncelikleri vardır ve eşzamanlı olarak takip edilebilirler. Kalkınma, güvenlik, medeniyet ve yönetişim açılarından çalkantılı bir dünyaya pozitif enerji katan dört girşim, Çin'in uluslararası işlerde sorumluluklarını yerine getirdiğini göstermektedir. Biz ilkelere bağlı kalacak, yeni fikirleri benimseyecek, açık fikirli ve kapsayıcı olacak, ortak istişare ve ortak inşa ile paylaşım ilkesine riayet edecek, KYG çerçevesinde Türkiye dahil tüm taraflarla politika iletişimi ve koordinasyonunu güçlendirmek için çalışacağız. BM, ilgili uluslararası kuruluşlar, bölgesel ve alt-bölgesel çok taraflı kurumların sağladığı platformlardan yararlanarak tüm taraflarla aktif eylemlerde bulunağız. Öncelik uluslararası finansal mimarinin reformu, yapay zekâ, siber uzay, iklim değişikliği, ticaret ve dış uzay gibi yönetişimin acil olarak ihtiyaç duyulduğu ve yetersiz kaldığı alanlara verilecektir. Ayrıca BM'nin otoritesinin ve merkezî rolünün kararlılıkla korunmasına, BM'nin "Gelecek Paktı"nı uygulamasına destek verilecektir. Bu alanlarda iletişim ve iş birliğini artırarak mutabakatları çoğaltmak, somut sonuçlar belirlemek ve erken kazanımlar elde etmek istiyoruz.

Çok taraflılık ve dayanışma, küresel sorunlarla baş etmenin doğru yoludur. Yeni yükselen büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak Çin ve Türkiye, çok taraflılık, uluslararası hukuka bağlılık ve uluslararası ilişkilerde demokrasi gibi konularda benzer tutumlara sahiptir ve küresel yönetişim reformunu ilerletme konusunda geniş uzlaşıya varmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılanan ve desteklenen KYG, Çin-Türkiye iş birliği için yeni alanlar açmaktadır. Daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere, Türkiye başta olmak üzere tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirerek KYG'yi tam anlamıyla hayata geçirmeye ve küresel yönetişimin nasıl reforme edilip geliştirileceğini birlikte keşfetmeye hazırız.