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Giriş Tarihi: 28.12.2023 14:24

Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Rusya ile Japonya yakınlarındaki Kuril Adaları açıklarında, saat 12.15'te, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kuril Adaları'nın yaklaşık 113 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 23,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu'nu Ohotsk Denizi'nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya'nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

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Kuril Adaları açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem
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