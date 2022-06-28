Kurtlardan aile pozu

Dünyanın dört bir yanındaki kurtları takip eden Wolf Conservation Center (WCC) tarafından yakalanan bir anlık görüntü büyük ilgi çekti. Meksika bozkurt ailesi, ormanlık alanda hep birlikte adeta kameralara poz verdi. Bir fotoğrafçının yıllarca uğraşsa yakalayamayacağı pozu, WCC'nin iz takip etme kamerası yakaladı. Bir kütüğün üzerine sıralanmış halde duran 6 kurdun, sanki talimat verilmiş gibi kameraya bakması dikkat çekti.Bu özel kurt ailesinin başında ebeveynleri Rosa ve Alleno yer alıyor. Baharda 9 yavrusu olan aile, 11 üyeden oluşuyor. Meksika bozkurdunun korunması için çalışan WCC ekibi, sevimli aileyi uzun süredir gözlemliyor. Direktör Maggie Howell, bu aile fotoğrafına baktığında onu nesli tükenmekte olan türlerin bir sembolü olarak gördüğünü dile getirdi. 1980'li yıllarda, avlanma, tuzak ve zehirlenme gibi nedenlerle Meksika bozkurtlarının nesli iyice azaldı.