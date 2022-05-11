Rus punk rock grubu Pussy Riot'un üyesi Maria Alyokhina, kurye kılığında Rusya'dan kaçtı. The New York Times'ta yer alan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaşı eleştirdikten sonra ev hapsine alınan Alyokhina'nın yemek dağıtan bir şirketin kuryesi kılığında Rusya'dan kaçtığı belirtildi. Haberde, 33 yaşındaki Alyokhina'nın önce bir arkadaşı tarafından Belarus-Litvanya sınırına götürüldüğü, daha sonra Litvanya'nın başkenti Vilnius'a geçtiği bilgisine yer verildi.