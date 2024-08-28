Küstah siyoniste Ankara’dan sert tepki: Hitler’i rol model alıyor

Siyonist Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" sözlerine Ankara sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı. Çelik, "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı" açıklamasında bulundu. Soykırımcı bakan Katz, Cenin ve Tulkarm kamplarındaki direnişi "etkisiz kılma" bahanesiyle Gazze'de olduğu gibi kamplarda yaşayanların boşaltılması çağrısında bulunarak bunun "her bakımdan bir savaş" olduğunu savundu. İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter de Katz'a destek çıktı.