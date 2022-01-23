Kutlama için buz tutan nehre girdi, kayboldu

Rusya
'da, Ortodoks Hristiyanların kutladığı Epifani Bayramı
'nda bir trajedi yaşandı. Ortodoks Hristiyanlar, 19 Ocak'ta Leningrad Bölgesi
'ndeki Oredezh Nehri
'nde, Vaftiz Bayramı
olarak da bilinen Epifani Bayramı nedeniyle buz tutan suya girdi. Avukat olduğu belirtilen iki çocuk annesi 40 yaşındaki bir kadın da eşi ve çocuklarıyla birlikte nehre girmek istedi. Nehrin yüzeyindeki buz tabakasının kesilmesinin ardından soğuk suya atlayan kadın, buza çarparak gözden kayboldu. Kadını çıkarmak için suya atlayan kocasının çabaları da yetersiz kaldı. Kadının son anlarına ait görüntülerde, çocuklarının "Anne" diye bağırdığı görüldü.
CESEDİ BULUNAMADI
Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ancak kurtarma dalgıçları kaybolan kadının cesedine ulaşamadı. Bölge savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.