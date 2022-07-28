"Kutuplaşma arttı" deliler! ABD'de yeni parti kuruluyor

ABD'de kutuplaşmanın iyice arttığını belirten eski Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer, yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Yeni partinin iki partili sisteme karşı tepki olarak ortaya çıkan üç politik grubun bir araya gelmesiyle oluşacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'ye alternatif olacağı iddia edilen Forward isimli yeni partinin liderleri geçen yıl Gallup tarafından düzenlenen bir anketi kaynak göstererek Amerikalıların üçte ikisinin üçüncü bir partiye ihtiyaç olduğuna inandığını belirtti.