"Kutuplaşma arttı" deliler! ABD'de yeni parti kuruluyor

ABD'de kutuplaşmanın iyice arttığını belirten eski Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer, yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor. Yeni partinin iki partili sisteme karşı tepki olarak ortaya çıkan üç politik grubun bir araya gelmesiyle oluşacağı ifade ediliyor.
Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'ye alternatif olacağı iddia edilen Forward isimli yeni partinin liderleri geçen yıl Gallup tarafından düzenlenen bir anketi kaynak göstererek Amerikalıların üçte ikisinin üçüncü bir partiye ihtiyaç olduğuna inandığını belirtti.
Yeni partinin başlangıçta eski Demokrat başkan adayı Andrew Yang ve New Jersey'nin Cumhuriyetçi eski valisi Christine Todd Whitman olmak üzere iki eş başkanı olacağı öğrenildi. Kurucu üyeler Reuters'a yaptıkları açıklamada, partinin ABD siyasetinde egemen olan Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler karşısında geçerli bir seçenek haline gelmesini beklediklerini söyledi.
Partinin temel değerlerinin "büyüyen ekonomiyi yeniden canlandırmak" ve "Amerikalılara seçimlerde daha çok seçenek sunmak, gelecekle ilgili daha fazla söz hakkı vermek ve hükümete olan güveni artırmak" olduğu belirtildi.
SAĞ DEĞİL, SOL DEĞİL. İLERİ (FORWARD)
Merkezdeki partinin henüz spesifik politikalara sahip olmadığı ifade edilirken bugün düzenlenecek etkinlikte Sağ değil, Sol değil. İleri (Forward)" söylemine yer verileceği öğrenildi. Parti liderlerinin sonbahar döneminde birçok kentte etkinlikler düzenleyerek partilerini halka tanıtması beklenirken partinin 24 Eylül'de Houston'da resmi lansmanının gerçekleşeceği öğrenildi.