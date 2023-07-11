Kuveyt, İsveç’te 100 bin Kuran dağıtacak

Kuveyt hükümeti, kutsal kitaplara çirkin saldırılara izin veren İsveç'te dağıtmak üzere 100 bin Kuran-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basma kararı aldı. Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yayımlanan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında, İslam'ın hoşgörü dini olduğunu İsveç halkına teyit etmek amacıyla bu ülkede Kuran-ı Kerim dağıtma kararı alındı. Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ın talimatları doğrultusunda ülkedeki ilgili kurum, 100 bin Kuran-ı Kerim'i İsveççe mealiyle basacak.