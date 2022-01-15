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Giriş Tarihi: 15.1.2022 01:36

Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

İHA
Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var

Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi’de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğu, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğu aktarıldı

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinden yangın çıktı. Ulusal Petrol Şirketi'ne (KNPC) ait olan Mina el-Ahmedi rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. KNPC tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 2 işçinin Asya kökenli oldukları ve yaralı olarak hastaneye sevk edilmelerinin ardından hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı. Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı.
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Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisinde yangın! Ölü ve yaralılar var
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