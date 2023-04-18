Kuveyt’te Meclis feshedildi! Yeni seçim kararı alındı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf adına televizyonda bir konuşma yaptı.

Veliaht Prens Meşal, konuşmasında siyaset sahnesinde yaşananların halkı üzdüğü kadar kendilerini de üzdüğünü dile getirdi.

Halk iradesine saygı çerçevesinde ve Anayasa'nın 107. maddesine dayanılarak Meclisin feshedilmesine ve gelecek aylarda genel seçime gidilmesine karar verdiklerini ifade eden Meşal, buna, devleti yeni bir disiplin ve yasal referans aşamasına taşıyacak bir dizi siyasi ve yasal reformun çıkarılmasının eşlik edeceğini vurguladı.

Kuveyt'te 9 Nisan'da Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 14 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin Emirlik Kararnamesi yayımlanmıştı.