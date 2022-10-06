Kuveyt’te yeni hükumet kuruldu

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf yeni hükûmeti kurmak için önerilen isimleri Veliaht Prens'e sundu.

Veliaht Prens Şeyh Meşal, 15 bakandan oluşan hükûmetin kurulmasını onayladı.

Savunma Bakanlığına Abdullah Ali Abdullah es-Sali es-Sabah, Petrol Bakanlığına Hüseyin İsmail, Sağlık Bakanlığına Ahmed el-Avadi atandı.

Sosyal Hizmetler Bakanlığına Huda eş-Şayici, İletişimden Sorumlu Devlet Bakanlığına Rana el-Faris'in atanmasıyla kabinede iki kadın bakana yer verilmiş oldu.

Ülkede son 73 gün içinde Şeyh Ahmed Nevvaf başkanlığında ikinci hükûmet kuruldu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükûmetin üyeleri, 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Kuveyt Emiri, Başbakan Ahmed Nevvaf'ın istifasını 2 Ekim'de kabul etmiş ve yenisi kurulana kadar mevcut hükûmeti geçici olarak görevlendirmişti.

Ülkede 29 Eylül'de sandık başına giden halk, 50 kişilik Meclis üyelerini seçmişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, dün Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükûmeti kurmakla görevlendirmişti.