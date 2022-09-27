Kuzey Akım 1 ve 2’de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir

Danimarka'da donanma yetkilileri, dün akşam Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı gözlemlendiğini açıkladı.

SIZINTI DÜN AKŞAM DOĞRULANMIŞTI

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Kuzey Akım 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulandı. Boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

MAKAMLARLA GÖRÜŞTÜLER

Kuzey Akım 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.