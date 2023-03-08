‘Kuzey Akım’ gerilimi yeniden alevlendi

AVRUPA ve ABD istihbarat yetkililerinin topladığı kesin olmayan bilgilere göre, Eylül 2022'de Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım I boru hattına yapılan saldırının arkasında Ukrayna yanlısı bir grup olabilir. Almanya'dan ARD ve Zeit, ABD'den New York Times gazetelerinin haberine göre istihbarat raporları, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğine işaret ediyor. Faillerin ise Ukrayna hükümetinin emriyle hareket ettiğine dair bir belirti olmadığı kaydedildi.