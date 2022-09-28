Kuzey Akımı krizi büyüyor: Sabotaj atışması

Ukrayna Savaşı'ndan beri tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Avrupa'da iki gündür Kuzey Akımı krizi yaşanıyor. Avrupa ülkeleri, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük boru hattında son dönemde meydana gelen üç sızıntıyı araştırıyor. NATO ve Avrupa Birliği, Kuzey Akım boru hatlarında "sabotaj" olarak adlandırdıkları eylemlerin ardından kritik altyapıyı koruma gereğini vurguladı. Brüksel, daha fazla saldırı olması durumunda misilleme uyarısında bulundu.Rusya'dan yapılan açıklamada ise üstü kapalı şekilde ABD suçlandı. Kremlin, saldırıların hedefinde Rusya'nın olduğu ve Avrupa'ya gaz tedarik eden ABD şirketlerinin kârlarında keskin bir artış görüldüğü iddiasında bulundu.Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde düzenlenen tartışmalı referandumlardan 'evet' oy oranları şöyle oldu:Zaporijya: Yüzde 93.11.Luhansk: Yüzde 98.2.Herson: yüzde 87.05.Donetsk: Yüzde 99.23.