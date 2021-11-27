Kuzey İrlanda’da Arwen Kasırgası alarmı! Ağaçları yerinden söktü…

Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "devrilen ağaçlar ve çatıların uçması" dahil olmak üzere çok sayıda çağrıya yanıt verildiğini aktardı.

Şiddetli rüzgarın başta Northumberland, County Durham ve Tyne and Wear bölgelerinde olmak üzere 55 binden fazla hanede elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.