Kuzey Kore, 2023’ü balistik füze ile kutladı

Geçtiğimiz yıl tüm uyarılara rağmen sayısız balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı. Buna göre, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü. Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.