Kuzey Kore açıkladı: Hipersonik füze hedefi vurdu!

KİM DE İZLEDİ

Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.