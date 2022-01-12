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Giriş Tarihi: 12.1.2022 10:20

Kuzey Kore açıkladı: Hipersonik füze hedefi vurdu!

AA
Kuzey Kore açıkladı: Hipersonik füze hedefi vurdu!

Kuzey Kore'nin dün sabah saatlerinde yapılan hipersonik füze testine ilişkin sonuçlar açıklandı. Yetkililerin yaptığı duyuruya göre hipersonik füzenin 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vurduğu belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.

KİM DE İZLEDİ

Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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Kuzey Kore açıkladı: Hipersonik füze hedefi vurdu!
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