Kuzey Kore art arda fırlattı! ABD’ye açık tehdit!

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği bildirildi.
"ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT EDİYOR"
Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü söyledi. Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini belirten Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 3 füze fırlattığını açıklarken, ilk füzenin yerel saatle 06.00 sularında, diğer füzelerin ise 06.37 ve 06.42'de Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlediği bilgisini paylaştı.
İlk füze 550 kilometre irtifada 300 kilometre, ikinci füze ise 50 kilometre irtifada 750 kilometre seyrederek, ülkenin doğu kıyılarına düştü.
BIDEN'I FÜZELERLE UĞURLADI
Üçüncü füzenin ise 20 kilometre irtifaya ulaşıp radardan kaybolduğu kaydedildi.
Son silah testi, Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 16. füze denemesi olarak kayıtlara geçti.
Denemenin ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya ziyaretinin ve dün Tokyo'da ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4'lü Quad zirvesinin hemen ardından gelmesi ise Pyongyang'dan "Washington'a ve müttefiklerine gözdağı" olarak yorumlandı.