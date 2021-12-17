Kuzey Kore eski lideri Kim Jong İl ölüm yıl dönümünde anıldı

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Chen'in, törende Kim Jong İl'in Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığı, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğu her iki taraf için de çok değerli gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın merkezindeki Mansu Tepesi'nde vatandaşların 1994'te hayatını kaybeden ülkenin kurucusu Kim Il Sung ve Kim Jong İl'in dev heykellerinin önüne çiçekler bırakarak eski liderlerini andığı aktarıldı.