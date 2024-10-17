Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore, Güney Kore’yi ilk kez düşman ilan etti: Kara ve demir yolları bağlantısı kapatıldı
Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:43

Kuzey Kore, Güney Kore’yi ilk kez düşman ilan etti: Kara ve demir yolları bağlantısı kapatıldı

Kore Yarımadası’nda gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kore sınırdaki bazı yolları havaya uçurmuştu. Bugün de Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla Gyeongui ve Donghae yollarının bir bölümünde bağlantının kesildiği bildirildi. Ayrıca anayasada yapılan değişiklikle Güney Kore ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandı.

AA
DHA
Kuzey Kore, Güney Kore’yi ilk kez düşman ilan etti: Kara ve demir yolları bağlantısı kapatıldı

Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore'ye giden kara ve demir yollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu belirtildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığını bildirdi.

KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken, Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

GÜNEY KORE'DEN YANIT GELDİ

Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

DEVLETLERİN BİRLEŞMESİ İMKANSIZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore, Güney Kore’yi ilk kez düşman ilan etti: Kara ve demir yolları bağlantısı kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA