Kuzey Kore iddiaları doğruladı! ‘Tüm hedefler vuruldu’

Kuzey Kore Merkezi haber ajansının (KCNA), Devlet Başkanı Kim Jong-un bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarete ilişkin haberinde, Kuzey Kore'nin bu hafta içinde başarılı füze denemeleri yaptığı bildirildi. 25 ve 27 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerin başarılı olduğu belirtildi.

"HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU"

27 Ocak'taki denemede, konvansiyonel savaş başlığına sahip "karadan karaya taktik güdümlü füzelerin" test edildiği, 25 Ocak'ta ise uzun menzilli iki füzenin fırlatıldığı ve füzelerin 2 saat 35 dakikadan fazla uçtuğunu, 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Kuzey Kore son bir ayda 6 kez füze denemesi yaptı.