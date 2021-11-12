Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a ne oldu? Son 7 yıldır ilk defa...

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Kuzey Kore liderinin sağlığı son aylarda sık sık gündeme geliyor. 37 yaşında olan Kim Jong Un'un , Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında bol bir ceket ile görülmüş ve bir yılda 44 kilo verdiği söylenmişti.

Kim'in 2011'de iktidara geldiğinden beri kilo alması üzerine yardımcılarının sağlığıyla ilgili endişeleri gizli bir sağlık inzivasına katılmasına neden olabileceği iddialarını güçlendirdi. Hatta Kim'in, mide bandı taktırdığına dair söylentiler de çıktı.