Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a ne oldu? Son 7 yıldır ilk defa...

'Dünyanın en çok merak edilen ülkesi olan Kuzey Kore'den gelen her haber fazlasıyla ilgili çekiyor. Kuzey Kore'nin lider Kim Jong Un bu kez yokluğu ile gündeme geldi. Son dönemlerde verdiği kilolar ile gündeme gelen ve 12 Ekim'den bu yana görüntülenmeyen Kuzey Kore liderine ne oldu?
Bir aydır kamuoyunun önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim jong Un yeni spekülasyonlara neden oldu. Son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmayan Kim Jong Un'un sağlık durumu merak konusu oldu.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kim Jong-un'un bir aydır kamuoyu önüne çıkmaması, sağlığı hakkında yeni spekülasyonlara neden oldu. Perşembe günü itibarıyla, devlet lideri son 30 gündür kamu faaliyetlerinde bulunmuyor. Kim'in son Pyongyang'daki büyük bir füze denemesi sırasında 12 Ekim'de gerçekleştiğine inanılıyor.
SON YAPTIĞI KONUŞMA
Kim Jong Un o sırada yaptığı konuşmasında, askeri gücünü bir nefsi müdafaa eylemi olarak artırdığını söylemiş ABD'den gelen düşmanca politikalar ve Güney Kore'deki askeri yığınak karşısında Pyongyang'ın silah geliştirmesinin gerekli olduğunu iddia etmişti.
BİR AYDIR GÖRÜNTÜLENMİYOR
Ülke liderinin 12 Ekim'den beri devlet kanallarında görülmediğini ve uydu görüntülerinin doğu kıyısındaki sahil evinde ve başkent yakınındaki göl kenarındaki malikanede artan hareketlilik gösterdiği iddia ediliyor...
ÇOK KONUŞULMUŞTU
Kuzey Kore liderinin sağlığı son aylarda sık sık gündeme geliyor. 37 yaşında olan Kim Jong Un'un , Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamalarında bol bir ceket ile görülmüş ve bir yılda 44 kilo verdiği söylenmişti.
Kim'in 2011'de iktidara geldiğinden beri kilo alması üzerine yardımcılarının sağlığıyla ilgili endişeleri gizli bir sağlık inzivasına katılmasına neden olabileceği iddialarını güçlendirdi. Hatta Kim'in, mide bandı taktırdığına dair söylentiler de çıktı.