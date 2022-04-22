Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u her yerde takip eden gizemli kadın kim? Uzmanlar bir isim üzerinde duruyor

KADININ İŞLEVİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kuzey Kore seçkinleri konusunda konuşan uzman Michael Madden ise kadının Kim'in yakın çevresinin bir parçası olduğunu düşünüyor. Madden, "Kadının işlevini henüz bilmiyoruz. Bir etkinlikte Kim Jong-un'un şahsi aracından çıktı. Bu nedenle onun ofiste çalıştığı düşünülüyor. Kim'in idari ve kişisel olarak çalışan 4-5 kişilik bir ekibi var. Bu kadın, Kim'in özel sekreteri olabilir" dedi.