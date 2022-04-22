Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u her yerde takip eden gizemli kadın kim? Uzmanlar bir isim üzerinde duruyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son zamanlarda ortaya çıkan fotoğraf ve videolarındaki gizemli kadın merak konusu oldu. 30'lu ya da 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadın hemen her görüntüde Kim'i takip ediyor.
GİZEMLİ KADIN KİM?
Kadının en net göründüğü yerler ise Jong'un şubat mitingi. Şimdilik kadının Kim'in kardeşi Kim Sol-song olduğu düşünülüyor. Kadın gözlük takıyor ve orta boy bir çanta taşıyor. Kuzey Kore'de yaşananları izleyen Güney Kore merkezli bir web sitesi de Sol-song'un 'gizemli kadın' olduğunu düşünüyor.
KADININ İŞLEVİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Kuzey Kore seçkinleri konusunda konuşan uzman Michael Madden ise kadının Kim'in yakın çevresinin bir parçası olduğunu düşünüyor. Madden, "Kadının işlevini henüz bilmiyoruz. Bir etkinlikte Kim Jong-un'un şahsi aracından çıktı. Bu nedenle onun ofiste çalıştığı düşünülüyor. Kim'in idari ve kişisel olarak çalışan 4-5 kişilik bir ekibi var. Bu kadın, Kim'in özel sekreteri olabilir" dedi.
BABASININ DİREKTÖRÜYDÜ
Uzmanlar ise kadının Kim'in kardeşi Kim Sol-song olma ihtimalini değerlendirdi. Eğer bu doğruysa çok güçlü bir karakter ofiste bulunuyor demektir. Sol-son, babaları Kim Jong-il ile birlikte çalışıyor ve etkinlik direktörlüğü yapıyordu.
BÜYÜK ROL OYNADI
Ayrıca, Kim Sol-song'un büyükbabası ve ülkenin kurucu hükümdarı Kim Il-Sung'a yabancı dil çevirmenliği yaptığı da iddialar arasında. Sol-song, Kim'in iktidara geçişinde büyük bir rol oynadı.