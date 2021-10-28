Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:31 Son Güncelleme: 28.10.2021 11:56

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!

Kuzey Kore'nin tartışmalı lideri Kim Jong-un, bir kez daha dünya gündemine oturdu. Sık sık yaptığı nükleer füze denemeleriyle başta komşu devletler olmak üzere dünyaya gözdağı veren ve gücünün büyüklüğünü vurgulayan Kuzey Kore hükümeti, yaşadığı gıda kıtlığına verdiği yanıtla olay oldu. Milyonlarca kişinin gıdaya erişim zorluğu yaşadığı ülkede Kim, çareyi halka “az yiyin” demekte buldu.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz etkiler sonrası ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Ülke lideri Kim Jong-un, silahlı kuvvetlerine yaptığı yatırım ve aralıksız devam ettiği nükleer füze testleriyle sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı bir açıklamayla büyük yankı uyandırdı.

"2025'E KADAR AZ YİYİN"

Geçtiğimiz aylarda, salgın kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu belirtn Kuzey Kore lideri, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı. Bu çağrının ardından dünya basınına yansıyan yeni bir gelişme adeta pes dedirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ve Çin ile gıda ticaretini durduran Pyongyang yönetiminin, gıda krizi karşısında halka skandal bir çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail'e göre, Kuzey Kore hükümeti, halka 2025'ten önce Çin ile sınırı yeniden açma şansının zayıf olduğu açıklaması yaptı.

Yaşanan gıda kıtlığından dış faktörleri sorumlu tutan hükümet, halka 2025'e kadar gıda ihtiyaçlarını kısmalarını salık verdi. Kim Jong-un tarafından da onaylanan bu "az yiyin" açıklaması, oldukça tepki çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA