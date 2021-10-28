Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz etkiler sonrası ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Ülke lideri Kim Jong-un, silahlı kuvvetlerine yaptığı yatırım ve aralıksız devam ettiği nükleer füze testleriyle sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı bir açıklamayla büyük yankı uyandırdı.