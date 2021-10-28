Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un önerisi şoke etti: Daha az yiyin!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz etkiler sonrası ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Ülke lideri Kim Jong-un, silahlı kuvvetlerine yaptığı yatırım ve aralıksız devam ettiği nükleer füze testleriyle sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı bir açıklamayla büyük yankı uyandırdı.
"2025'E KADAR AZ YİYİN"
Geçtiğimiz aylarda, salgın kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ülkedeki gıda durumunun "endişe verici" olduğunu belirtn Kuzey Kore lideri, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı. Bu çağrının ardından dünya basınına yansıyan yeni bir gelişme adeta pes dedirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ve Çin ile gıda ticaretini durduran Pyongyang yönetiminin, gıda krizi karşısında halka skandal bir çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.
İngiliz Daily Mail'e göre, Kuzey Kore hükümeti, halka 2025'ten önce Çin ile sınırı yeniden açma şansının zayıf olduğu açıklaması yaptı.