Kuzey Kore’de boşanmak suç

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sıradışı bir uygulamaya imza atarak boşanan çiftleri önce çalışma kampına gönderme sonra da hapse atma kararı verdi. Ülkede boşanmak, Kim Jong-un yönetimi tarafından "anti-sosyalist" bir eylem olarak değerlendiriliyor. Liderin yeni kararıyla birlikte, evliliklerini sonlandıran herkes bu "suçu" işlediklerine dair çalışma kampında ceza çekecek. Daha önce sadece boşanma talebinde bulunan eşler cezalandırılırken, artık mahkemeden ayrılık kararı çıktığı anda her iki taraf da hapse girme riskiyle karşı karşıya. Ryanggang eyaletinde yaşayan bir kişi, RFA'ya yaptığı açıklamada, "Kimjongsuk İlçe Halk Mahkemesi'ne gittim, 12 kişiye boşanma kararı verildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından ilçe çalışma kampına nakledildiler" dedi. Tüm bu katı kurallara rağmen, Kuzey Kore'de boşanmaların 2020 yılından bu yana ciddi biçimde arttığı belirtiliyor.