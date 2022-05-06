Kuzey Kore’de yeni düzenleme! Kim Jong-un’un ’Batı’ korkusu nedeniyle gençlere o kıyafet yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sıklıkla ülkede uyguladığı ilginç yasaklar da yaptığı balistik füze denemeleriyle gündeme geliyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre ise bu defa Kuzey Kore'den ilginç bir yasak geldi.
DAR KESİM PANTOLONLAR ARTIK YASAK
Kim Jong-un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.
CEZALARI DA BELLİ
Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi. Tespit edilen gençler, bir daha aynı suçu tekrar etmeyeceklerine dair bir yazı yazıyorlar.
DAHA ÖNCE YASAKLANANLAR
Şimdiye kadar ülkede boyalı saç, Batı markalı gömlekler ve ceketler ile aslan yelesi saç modeli yasak. Aynı zamanda yüz, dudak ve burun piercingleri de yasak.