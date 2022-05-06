Kuzey Kore’de yeni düzenleme! Kim Jong-un’un ’Batı’ korkusu nedeniyle gençlere o kıyafet yasaklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sıklıkla ülkede uyguladığı ilginç yasaklar da yaptığı balistik füze denemeleriyle gündeme geliyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre ise bu defa Kuzey Kore'den ilginç bir yasak geldi.

DAR KESİM PANTOLONLAR ARTIK YASAK

Kim Jong-un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.