Kuzey Kore’den ABD’ye rest! Nükleer kartı masaya sürdü

Kuzey Kore, ABD'nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'ye yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları daha fazla konuşlandıracaklarını bildirmesinin ardından açıklama yaptı.

"ÇİZGİYİ AŞTILAR"

Açıklamada, ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatlara tepki gösterilerek ABD güçlerinin "düşmanca eylemleri" nedeniyle Kore Yarımadası ve bölgedeki askeri ve siyasi durumun "kırmızı çizgiyi" aştığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatların bölgeyi savaş alanına dönüştüreceği savunulan açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" cevap vermeye hazır olduğu bildirildi.