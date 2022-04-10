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Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den Biden'ı kızdıracak sözler! "Bunamış, yaşlı adam"
Giriş Tarihi: 10.4.2022 15:23 Son Güncelleme: 10.4.2022 15:23

Kuzey Kore'den Biden'ı kızdıracak sözler! "Bunamış, yaşlı adam"

AA
Kuzey Kore’den Biden’ı kızdıracak sözler! Bunamış, yaşlı adam

Kuzey Kore'den ABD lideri Joe Biden'ı oldukça kızdıracak bir hamle geldi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, Biden'a 'bunak yaşlı adam' denildi. Ayrıca Biden'ın insanları kışkırttığı iddia edilirken, kendisine ilginç bir sıfat da verildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi. Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden için "bunamış yaşlı adam" ifadesi kullandı.

"DİL SÜRÇMESİYLE TANINAN BAŞKAN"

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees'in torunları tarafından yapılabilir." ifadesine yer verildi. Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD'nin geleceği kasvetli" denildi.

BARACAK OBAMA'YA DA BENZETME

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu. Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

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Kuzey Kore'den Biden'ı kızdıracak sözler! "Bunamış, yaşlı adam"
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