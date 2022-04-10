Kuzey Kore'den Biden'ı kızdıracak sözler! "Bunamış, yaşlı adam"

"DİL SÜRÇMESİYLE TANINAN BAŞKAN"

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees'in torunları tarafından yapılabilir." ifadesine yer verildi. Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD'nin geleceği kasvetli" denildi.