Kuzey Kore’den füzeli geçit töreni...

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri törene kızı Kim Ju-ae ile katılarak halkı selamladı. Savunma sanayisi uzmanları, uzun menzilli ve balistik füzeler dahil çeşitli askeri envanterin sergilendiği geçit töreninde ABD'ye erişebileceği tahmin edilen kıtalar arası balistik füze Hwasong 17'lerin yanı sıra 18 tekerlekli füze fırlatma platformuna monte edilmiş yeni bir kıtalar arası balistik füzenin görüldüğünü öne sürdü.

Kuzey Kore'nin Aralık 2022'de duyurduğu "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı" roket motorunun testini başarıyla tamamladığı haberlerine değinen uzmanlar, törende görülen yeni silahın katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze olduğu iddialarını güçlendirdiğini belirtti.

Katı yakıtlı kıtalar arası füzenin sıvı yakıtlıya göre daha az hazırlık süresi gerektirdiği için operasyonlarda süre avantajı sağladığı kaydediliyor.

KİM JONG-UN, SON DÖNEMLERDE KİM JU-AE İLE GÖRÜNTÜ VERİYOR

Kim Jong-un, Kasım 2022'nin sonunda kıtalar arası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıkmıştı.

Kim, dün yaptığı kışla ziyaretine de halefi olduğu iddia edilen kızı Kim Ju-ae ile katılmıştı.

Kore İşçi Partisinin Merkez Askeri Komisyonunun 6 Ocak 2022'de yaptığı toplantıya başkanlık eden Kim, ordudan askeri hazırlıkları artırmasını istemişti.

Komisyon üyeleri, toplantıda "askeri operasyon ve tatbikatların sürekli olarak genişletilmesi ve yoğunlaştırılmasıyla savaşa hazır olma durumunun güçlendirilmesi" konularını ele almıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta, ABD'nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır olduklarını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de geçen ay sonunda yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları Güney Kore'ye daha fazla konuşlandıracaklarını açıklamıştı.