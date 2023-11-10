Kuzey Kore’den İsrail katliamını destekleyen ABD’ye sert sözler: Savaş tüccarısınız!

Gazete haberinde, ABD'nin ölümcül askeri ekipmanlarını sistematik olarak İsrail'e göndererek "işgale ve katliama" zemin hazırladığını ifade etti. Washington'un görünürde demokratik değerleri savunurken, diğer ülkelere silah sattığı kaydedildi. ABD, barışı ve güvenliği tehdit eden bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirildi. Washington'un başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin ise "utanmazlık" olduğu vurgulandı.