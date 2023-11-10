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Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:51

Kuzey Kore’den İsrail katliamını destekleyen ABD’ye sert sözler: Savaş tüccarısınız!

Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi, ABD'yi silah tedariki yoluyla Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştiren bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirdi.

İHA
Kuzey Kore’den İsrail katliamını destekleyen ABD’ye sert sözler: Savaş tüccarısınız!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun Gazetesi'nden İsrail'e destek veren ABD'ye eleştiri geldi.

Gazete haberinde, ABD'nin ölümcül askeri ekipmanlarını sistematik olarak İsrail'e göndererek "işgale ve katliama" zemin hazırladığını ifade etti. Washington'un görünürde demokratik değerleri savunurken, diğer ülkelere silah sattığı kaydedildi. ABD, barışı ve güvenliği tehdit eden bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirildi. Washington'un başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin ise "utanmazlık" olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kim Song, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada isim vermeden "bazı ülkelerin" İsrail'i ve saldırılarını destekleyerek Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etmişti. Kim, mevcut krizin derhal sona ermesi ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirtmişti.

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Kuzey Kore’den İsrail katliamını destekleyen ABD’ye sert sözler: Savaş tüccarısınız!
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