Kuzey Kore’den nükleer misilleme!

KİM'DEN TALİMAT

Tatbikatı kızı Kim Ju Ae ile birlikte yerinde yöneten Kim Jong Un, düşmanların Kuzey Kore'ye yönelik saldırgan hamlelerinin giderek daha belirgin hale geldiği mevcut durumun, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmesini gerekli hale getirdiğini söyledi. Orduya nükleer saldırılara tam hazırlık talimatı veren Kim, bu tür tatbikatların gerçek bir savaşın simüle edilmiş koşulları altında sürekli olarak yapılmasının, ordunun beklenmedik durumlara acil müdahalede bulunabilmesi ve her an ezici bir nükleer karşı saldırı yapabilmesi için önemli olduğunu ifade etti. Nükleer silaha sahip bir devlet olmanın savaş caydırıcılığını sağlamak için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Kim, "Ancak, gerçekleştirilebilecek nükleer saldırılara karşı her an ve isabetli şekilde yanıt verilmesini sağlayacak hazırlıkları tamamladığımızda, savaşı caydırmak gibi önemli bir stratejik görevi yerine getirebiliriz" şeklinde konuştu.