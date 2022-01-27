Kuzey Kore’den tehlikeli hamle! Japon Denizi’ne fırlattılar

Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını ifade etti

BİR AY İÇİNDE ALTINCI FÜZE

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.